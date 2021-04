Kreis Altenkirchen

Inzidenz verharrt auf hohem Niveau: Bislang mehr als 4000 Infektionen im Kreis Altenkirchen nachgewiesen

41 laborbestätigte Fälle haben am Donnerstag die Zahl der Corona-Infizierten im AK-Land seit Pandemiebeginn auf 4009 anwachsen lassen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sind davon aktuell noch 798 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei etwa 90 Prozent liegt eine Virus-Mutation vor. 21 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Als geheilt gelten inzwischen 3119 Menschen. 92 Frauen und Männer aus dem Kreis sind an oder mit Covid-19 gestorben, darunter eine 91-Jährige aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, wie das Kreishaus am Mittwoch noch nachmeldete.