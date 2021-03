Auch am Dienstag konnte im AK-Land der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz nicht gestoppt werden. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz kletterte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, von 188,7 auf 196,4. Damit bleibt der Kreis Altenkirchen das „Sorgenkind“ in Rheinland-Pfalz. Nirgendwo sonst ist die Inzidenz höher. Im Kreis Neuwied liegt sie bei 141,1, im Westerwaldkreis bei 112,4.