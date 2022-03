Kreis Altenkirchen

Inzidenz im Kreis steigt auf 944,3 – 4942 Person sind aktuellpositiv getestet

384 Corona-Neuinfektionen haben am Donnerstag die Zahl aller positiven Fälle im Kreis Altenkirchen seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren auf 17.833 anwachsen lassen. Dies teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) mit. Demnach sind aktuell 4942 Menschen an Sieg und Wied mit dem Virus infiziert, 122 Frauen und Männer sind bislang an oder mit Covid-19 gestorben.