Kreis Altenkirchen

Inzidenz im Kreis sinkt auf 53,6 – Verwaltung meldet 99. Todesopfer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land ist am Dienstag deutlich gesunken – und zwar vom 72,2 auf 53,6. Diese erfreuliche Entwicklung meldet die Kreisverwaltung, die sich auf Berechnungen des Landesuntersuchungsamtes bezieht. Demnach hat es seit Pfingstmontag lediglich zwei Neuinfektionen an Sieg und Wied gegeben. Allerdings gibt es auch das 99. Corona-Todesopfer im Kreis zu beklagen. Ein 75-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Hamm ist an oder mit Covid-19 gestorben.