Inzidenz im Kreis fällt auf 93,7 – AK-Land bleibt in derWarnstufe 1

34 laborbestätigte Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung seit Mittwoch im AK-Land – davon 13 am Donnerstag und 21 am Freitag. Damit steigt die Zahl aller Corona-Fälle an Sieg und Wied seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 5644.

Mit Stand von Freitag sind demnach 277 Personen im Kreis positiv getestet, fünf von ihnen sind in stationärer Behandlung. Als geheilt gelten 5266 Menschen. 101 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben. Diese Zahl hat die Kreisverwaltung am Freitag korrigiert, da aufgrund eines falsch gemeldeten Wohnortes eines Verstorbenen bislang 102 Corona-Tote statistisch erfasst worden waren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis mit 93,7 an. Am Donnerstag hatte der Wert noch 98,4 betragen. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt aktuell 2,0 und der Covid-19-Anteil an der Intensivkapazität im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald liegt bei 4,95 Prozent. Damit bleibt der Kreis Altenkirchen weiter in der untersten Warnstufe 1.

Betrachtet man die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen bezogen auf die einzelnen Altersgruppen, so ist diese mit 65,5 bei den 20- bis 59-Jährigen am niedrigsten. Stark angewachsen ist der Wert bei den Menschen die 60 Jahre und älter sind – und zwar auf 119,3. Bei den unter 20-Jährigen beträgt die Inzidenz aktuell 129,0.

Der Überblick aller Corona-Fälle im AK-Land nach Verbandsgemeinden (in Klammern der Anstieg seit Mittwoch):