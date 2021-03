Inzidenz im Kreis Altenkirchen fällt auf 127,3: Krankenhäuser geben dennoch Anlass zur Sorge

Die beiden Krankenhäuser in Altenkirchen und Kirchen bleiben Infektionsschwerpunkte. Das geht aus der aktuellen Corona-Statistik aus dem Kreishaus hervor. In Altenkirchen sind demnach aktuell 25 Mitarbeiter und 23 Patienten infiziert, in Kirchen jeweils 15 Beschäftigte und Patienten. In der städtischen Kindertagesstätte in Herdorf gibt es nun insgesamt neun positiv getestete Personen.

Seit Beginn der Pandemie gab es im AK-Land 3098 laborbestätigte Infektionen, das sind 53 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen steigt mit dem Tod einer 77-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld auf 76. Geheilt sind 2352 Personen, stationär behandelt werden 40 Menschen aus dem Kreis. Aktuell sind insgesamt 670 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 428 liegt die britische Mutation vor, in zwei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 83 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt laut Meldung vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 14.10 Uhr bei 127,3. AM Donnerstag betrug der Wert noch 136,6. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Freitag 340 Impfungen statt. Damit wurden dort bislang 8252 Menschen erst- und 2224 zweitgeimpft.

Und so verteilen sich die 3098 Infektionen seit Ausbruch der Pandemie auf die sechs Verbandsgemeinden im Kreis: