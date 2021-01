Kreis Altenkirchen

Inzidenz im AK-Land sinkt erneut deutlich – Oberbergischer Kreis ist neuer Corona-Hotspot

Elf Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag, Stand 14 Uhr. Insgesamt wurde kreisweit bei 1894 Menschen das Virus nachgewiesen, 1732 davon sind geheilt. Aktuell infiziert sind 130 Personen, davon befinden sich 16 in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis fällt laut Landesuntersuchungsamt am Dienstag auf 69,1, landesweit sinkt der Wert auf 132,3. Erneut von Infektionen betroffen ist das Altenzentrum St. Josef in Betzdorf.