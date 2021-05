Einstimmig wurde vom Scheuerfelder Gemeinderat der Etat für 2021 verabschiedet. Das war in der Vergangenheit oft nicht der Fall. Wenn auch die Zahlen derzeit Corona-bedingt nicht so gut sind, sind sich die Ratsmitglieder mit Ortsbürgermeister Harald Dohm einig, dass sich Scheuerfeld auf einem guten Weg befindet. Ein Weg hin zu einem familienfreundlichen Ort. Dafür wurde in der Vergangenheit auch schon einiges getan.