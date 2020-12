Kirchen

Anfang Mai eröffnet die HNO-Ärztin Dr. Nicola Gabriele Graf in Betzdorf in den bisherigen Räumen der Praxis Dr. Axel Bittersohl eine eigene Praxis – als einzige Hals-, Nasen-, Ohrenärztin im Kreis. Vorher hatte sie ihre Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Kirchener Krankenhaus. Der Klinikleitung ist es indes nicht gelungen, einen neuen HNO-Arzt für die Räume zu gewinnen; stattdessen soll die Kinderklinik hier ihr neues Zuhause bekommen und von ihrem bisherigen Standort an der Notfallzentralle hierher umziehen. Das bestätigte im RZ-Gespräch Dr. Christoph Fassbender, Geschäftsführer der DRK-Trägergesellschaft Südwest in Mainz.