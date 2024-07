Plus Hamm

Innovation im Blick: So will die VG Hamm „zukunftsraiff“ werden

i Hamms Bürgermeister Dietmar Henrich (rechts) und der neue Wirtschaftsförderer Tim Ehrlich präsentieren mit „zukunftsraiff“ eine neue Marke, die aus dem Projekt „innovations- und Gründerzentrum hervorgegangen ist. Foto: Sonja Roos

Drei Jahre hat man sich in Hamm intensiv mit dem Projekt „Innovations- und Gründerzentrum“ (kurz IGZ) befasst. Drei Jahre, in denen die Verwaltung, hier maßgeblich der Bereich Wirtschaftsförderung, zusammen mit Experten wie dem Siegener Uni-Professor Horst Idelberger auf die Unternehmen in der Region zugegangen ist, um herauszufinden, „wo der Schuh drückt“.