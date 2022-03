Die Innenstadt nach zwei Corona-Jahren endlich wieder mit Leben füllen – dieses Motiv zog sich in der jüngsten Sitzung des Altenkirchener Hauptausschusses wie ein roter Faden durch mehrere Beschlüsse. So hat sich das Gremium – vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung am 22. März im Stadtrat – einstimmig dafür ausgesprochen, dass es 2022 wieder vier verkaufsoffene Sonntage in der Kreisstadt geben soll.