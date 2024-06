Plus Siegen

Innenstadt sicherer machen: Strategische Fahndung in Siegen als Erfolg gewertet

i Landrat Andreas Müller und der Abteilungsleiter der Polizei, Klaus Bunse, begleiten einen Präventionsstand des Verkehrsdienstes auf der Siegener Siegbrücke Kreispolizeibehörde. Foto: dgfg Siegen-Wittgenstein

„Wenig schwerwiegende Vorfälle – hohe Zustimmung in der Bevölkerung“ – dieses positive Fazit zieht Landrat Andreas Müller nach vier Wochen sogenannter Strategischer Fahndung in der Siegener Innenstadt. Als Leiter der Kreispolizeibehörde hat er diese Maßnahme für den Zeitraum vom 22. Mai bis zum 19. Juni angeordnet, um das Sicherheitsgefühl von Passanten und Besuchern in der Siegener Innenstadt zu erhöhen und mehr über Täterstrukturen zu erfahren.