Industriedialog in Wissen: Was Künstliche Intelligenz für Firmen bedeutet

i Die Unternehmen in Deutschland haben immer weniger Vorbehalte gegen den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Künstliche Intelligenz (KI) dringt mehr und mehr in alle Lebensbereiche, gewinnt auch für Unternehmen an Bedeutung. Vielen mag sie wie ein Zug erscheinen, der längst ins Rollen gekommen ist und ganz allmählich an Geschwindigkeit gewinnt. Aber: Zusteigen ist nach wie vor möglich und ratsam. In diesem Sinne machte der jüngste Industriedialog in Wissen Mut, auf diesen Zug aufzuspringen.