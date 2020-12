Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 19:00 Uhr

Wissen

In Wissen geht es mächtig weiter: Tonnenweise Beton für die Siegbrücke

Ohne Unterlass rollten am Dienstag die Fahrmischer zur große Brückenbaustelle an der Sieg und lieferten insgesamt 650 Kubikmeter Beton. An beiden Uferseiten befanden sich Anfahrpunkte für die Lkws. Mittels zweier riesiger Betonpumpen wurde das Material auf den vorbereiteten Baukörper aufgebracht und von fleißigen Arbeitern verteilt.