Plus Betzdorf In Wehbach im Drogenrausch ausgerastet: Gericht verhängt Geldstrafe für Niederländer Von Thomas Hoffmann i Symbolbild Foto: picture alliance / David Ebener/dpa | David-Wolfgang Ebener Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ist vorm Betzdorfer Amtsgericht ein 52-jähriger Niederländer zu einer Geldstrafe von 1300 Euro – 130 Tagessätze zu 10 Euro – verurteilt worden. Lesezeit: 3 Minuten

Der Tathergang laut Anklageschrift: Am 6. Juni 2022 wurden zwei Betzdorfer Polizeibeamte zu einem Einsatz wegen Ruhestörung in ein Haus in Kirchen-Wingendorf gerufen. Ein gegenüber wohnender Mann, der als Zeuge vor Gericht aussagte, hatte die Polizei alarmiert. Jedoch mussten die Beamten zweimal anrücken, da sie beim ersten Eintreffen nichts feststellen ...