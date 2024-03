Plus Betzdorf

In unruhigen Zeiten: VG-Rat Betzdorf-Gebhardshain segnet Haushalt ab

Von Daniel-D. Pirker

i Kräftig investiert die VG in ihre Schulen. Für die Sanierung der Christophorus-Grundschule in Bruche sind etwa 470.000 Euro vorgesehen. Foto: Markus Döring

Lesezeit: 3 Minuten

In unruhigem Fahrwasser befindet sich die VG Betzdorf-Gebhardshain seit vergangenem Jahr. Die Betzdorfer Beamten-Affäre und die finanziellen Ungereimtheiten rund um das Molzbergbad spielten teilweise auch eine Rolle bei der Verabschiedung des Haushalts für 2024 in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats. Doch am Ende segneten alle Fraktionen das Zahlenwerk ab.