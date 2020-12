In Sattelzug gerast: 20-Jähriger aus AK-Land stirbt bei Unfall im Allgäu

Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 11:44 Uhr

Ein 20-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen ist in der Nacht zum Montag bei einem Unfall an der A 7 im Allgäu ums Leben gekommen. Mit seinem Kia fuhr der junge Mann auf dem Autobahnparkplatz Aumühle-West mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Sattelzugs auf.

Das Fahrzeug wurde beinahe vollständig unter dem Sattelauflieger eingeklemmt und musste unter Zuhilfenahme eines Kranes befreit werden. Der Fahrer befand sich alleine im Fahrzeug und konnte nur noch tot geborgen werden, berichtet das Polizeipräsidium in Kempten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so ein Sprecher der Behörde, gehe man von „körperlichen Mängeln“ bei dem Kia-Fahrer als Unfallursache aus. Möglicherweise sei der junge Mann am Steuer eingeschlafen oder habe gesundheitliche Probleme bekommen. Zur endgültigen Klärung wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Bis dessen Gutachten vorliegt, können aber einige Wochen vergehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf circa 80.000 Euro.