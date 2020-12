Neitersen

Die Zeichen standen auf Abschied und Neubeginn am Donnerstagabend in der Wiedhalle in Neitersen. Dort fanden sich die Gemeinderäte von Neitersen und Obernau ein letztes Mal zusammen. Denn in der Zusammensetzung, wie die Gremien dort tagten, wird es sie ab dem kommenden Jahr nicht mehr geben. Und: Der Ortsgemeinderat von Obernau ist dann Geschichte, denn mit der Fusion beider Dörfer wird es künftig einen gemeinsamen Rat geben, in dem sowohl Bürger aus Neitersen als auch aus Obernau sitzen.