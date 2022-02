Als das Schiff ablegen will, knallt es. Der Motor des Kutters ist kaputt. Ein Anschlag. Aber warum? Denn Krischan kann keiner Fliege was zuleide tun – doch nun steht er plötzlich unter Mordverdacht. Gut, dass die Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti wieder Urlaub auf Langeoog macht. So viel sei zur Geschichte des siebten Ostfrieslandkrimis aus der Feder von Micha Krämer vorab verraten. Das neue Buch mit dem Titel: „Mordskutter“ erscheint wie gewohnt zu Beginn des Frühjahrs, am 1. März.