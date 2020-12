Grünebach

Der Heimatmissionar Pater Leo Schmitt (Steyler Missionare), gebürtig aus Grünebach, ist am 25. August im Alter von 92 Jahren auf den Philippinen gestorben. Er hat sich stark für die Armen eingesetzt. Nach seiner Zeit als Ausbilder am Priesterseminar engagierte er sich in der Sozialarbeit.