Kirchen

Sicher eines der größten baulichen Ereignisse der vergangenen zehn Jahre erwartet die Stadt Kirchen am kommenden Wochenende – wenn das Wetter mitspielt. Es geht um die Außensanierung des kleineren der beiden Türme, des Vierungsturms der Pfarrkirche St. Michael. Am Freitag, 19. Juni, montiert die Siegener Firma Sinner Stahl- und Industriebauten auf dem oberen Parkdeck in der Lindenstraße unterhalb der Villa Kraemer aus etlichen vorgebauten Stahlteilen ein Gerüst von sieben mal neun Metern.