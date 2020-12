Altenkirchen/Koblenz

Sechs Angeklagte, fünf Männer und eine Frau zwischen 21 und 29 Jahren, standen vor dem Landgericht Koblenz, weil sie in und um Altenkirchen von Juni 2018 bis Juli 2019 in einer Vielzahl von Fällen bandenmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Die Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Martin Schlepphorst sah diese Vorwürfe jetzt als erwiesen an und verurteilte die fünf Männer zu hohen Haftstrafen. Einzig die junge Frau (21) kam mit 9 Monaten Jugendstrafe glimpflich davon, ihr war die Beteiligung an der Bande nicht nachzuweisen.