Hamm

„So viele Gäste hatten wir noch nie!“ Ein bisschen „leergequatscht“, aber sehr zufrieden fühlten sich die Museumsführer in Hamm am Sonntagabend. Der Tag der offenen Tür, der das Deutsche Raiffeisenmuseum, das Heimatmuseum „Haus der Heimatfreunde“ in der Siegstraße und die neu eröffnete Museumsscheune umfasste, war ein Erfolg, der die Erwartungen deutlich übertraf.