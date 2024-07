Plus Forst

In Forst ging eine Ära zu Ende: Letzte Sitzung für langjährigen Ortschef

i Forsts langjähriger Ortsbürgermeister Jürgen Mai (Mitte) mit seinem Nachfolger Marc Schwenzfeger (2. von rechts) sowie den neuen Beigeordneten Volker Gelhausen (links) und Michael Siedler (rechts). Geehrt wurde auch Volker Rötzel für 15 Jahre kommunalpolitisches Engagement (2. von links). Foto: Sonja Roos

25 Jahre sind eine lange Zeit. Vor allem für jemanden, der in diesem Vierteljahrhundert sein Amt mit viel Herzblut ausgeübt hat, so wie Jürgen Mai, der am Mittwochabend zum allerletzten Mal eine Sitzung in seiner Ortsgemeinde Forst als amtierender Bürgermeister eröffnete.