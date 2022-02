Der sogenannte vorhabenbezogene Bebauungsplan ist abgesegnet und eine entsprechende Satzung beschlossen: Jetzt können auf dem Gelände des einstigen Hotels „Bergischer Hof“ in Flammersfeld die Bauarbeiten für ein Wohn- und Geschäftsgebäude beginnen. Doch es ist nicht das einzige Bauvorhaben, das in diesem Jahr in Flammersfeld ansteht.