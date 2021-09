Es verspricht eine Riesengaudi zu werden – und nicht nur nebenbei, sondern ganz vordergründig geht es dabei auch um eine richtig gute Sache: Am Samstag, 2. Oktober, werden in Elkenroth ein „Dreamteam“ aus dem Ort und eine Altstars-Auswahl des SV Hildburg bei einem Benefiz-Fußballspiel zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr gegeneinander antreten. Anpfiff auf dem Elkenrother Sportplatz ist um 15 Uhr, Einlass bereits ab 14 Uhr.