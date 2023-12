Seit der Kreisausschuss am 20. November beschlossen hat, in Isert eine Sammelunterkunft für Asylbewerber zu errichten, gibt es rund um das kleine Dorf in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld kaum noch ein anderes Gesprächsthema. Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet.