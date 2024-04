Plus Eichelhardt

In der Garage fing alles an: Maschinenbaufirma aus Eichelhardt ist weltweit gefragt

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Höchste Spezialisierung und weltweite Reputation: Die Eichelhardter Firma MSA Vorrichtungsbau feiert am 22. April ihr 25-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das Inhaber Stefan Alhäuser, dessen Frau Tanja und Geschäftsführer Alexander Pierkes (von rechts) mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Ein Meisterbrief als Feinwerkmechaniker, eine zündende Idee und viel Mut – das war das Startkapital, das Stefan Alhäuser zur Verfügung hatte, als er 1999 in Giesenhausen den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Ich habe in der Garage meiner Eltern begonnen, das verbindet mich mit Bill Gates. Mein Vater hat das Auto ausgelagert, und dann habe ich mit dem Maschinenbau angefangen“, lacht der heutige Inhaber der Firma MSA Vorrichtungsbau in Eichelhardt.