Plus Altenkirchen In der Christuskirche in Altenkirchen: Trost und Zuversicht durch Bachs Musik Von Julia Hilgeroth-Buchner i Der Tenor Johannes Kötting war neben Altistin Antje Richartz solistisch in die Bach-Kantate „Komm, du süße Todesstunde“ eingebunden und begeisterte wie seine Kollegin mit schöner Stimme und viel Ausdruck. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner Eigentlich ist es bis zu den klassischen, stillen Wochen des öffentlichen Gedenkens und Reflektierens noch eine Weile hin, aber die Kantorei der Christuskirche in Altenkirchen widmete sich dem Thema mit der Aufführung der Kantate „Komm, du süße Todesstunde“ BW 161 von Johann Sebastian Bach bereits jetzt. Lesezeit: 2 Minuten

Wenn die Tage kürzer werden, haben viele Menschen ein Bedürfnis nach innerer Einkehr. Dazu gehört häufig die Besinnung auf das, was war, aber auch auf das, was noch in der ungewissen Zukunft liegt. Nicht selten mischen sich darunter auch Überlegungen zur eigenen Sterblichkeit und zum möglichen Tod all derer, die ...