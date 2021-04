In Betzdorf bewegt sich was: Bauprojekte im Blick

In Betzdorf bewegt sich in Sachen Bauprojekten einiges. Die Tierklinik überlegt eine größere Erweiterung, in Bruche sollen auf einem Grundstück gleich mehrere Wohngebäude errichtet werden, eine Gaststätte in der Steinerother Straße vergrößert sich um 35 Quadratmeter und auf dem Alsberg gibt es auf der Höhe in der Albert-Magnus-Straße gleich Anfragen für zwei Einfamilienhäuser, die an der Straße am Hang nach unten hin gebaut werden sollen. Diese Bauplätze waren wegen der steilen Lage bisher schwer zu vermarkten.