Betzdorf/Altenkirchen

Zu einer satten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Euro ist Dieter A. (Name von der Redaktion geändert) wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und versuchten Betruges am gestrigen Mittwoch am Betzdorfer Amtsgericht verurteilt worden. Das Schöffengericht um Richterin Melanie Neeb sah es als erwiesen an, dass der 61-Jährige im Februar dieses Jahres einen Teil der Reparaturkosten in einem Altenkirchener Autohaus wissentlich mit Falschgeld bezahlt hatte. Aber der Reihe nach.