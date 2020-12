Altenkirchen

Ein verführerischer Duft zieht an diesem Nachmittag durch die Räume des Kompa – es gibt Waffeln. Abnehmer für die Leckereien finden sich genug, denn im Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum in der Fußgängerzone ist was los. Es wird gekickert, Billard gespielt, gemalt und gechillt. Der ganz normale Kompa-Alltag also, wären da nicht die vielen Hinweisschilder. „Bitte 1,5 Meter Abstand halten“ steht an der Eingangstür, „Bitte nur die gelben Haken benutzen“ heißt es an der Garderobe, und im extrem beliebten Wohnzimmer dürfen es sich „Bitte nur drei Personen“ bequem machen.