Plus Altenkirchen

In Altenkirchen fehlt ein Nachfolger: Die älteste Apotheke im Kreis schließt

i Franz-Gerd Malmedie steht ein letztes Mal vor seiner Apotheke. Seit 325 Jahren existiert die Privilegierte Apotheke in Altenkirchen und dürfte damit die älteste Apotheke im Kreis sein. Weil es keinen Nachfolger gibt, wird Malmedie jetzt zum Ende des Monats schweren Herzens schließen. Foto: Sonja Roos

Am Freitag ist in Altenkirchen eine Ära zu Ende gegangen: Nach 325 Jahren hat die Privilegierte Apotheke das letzte Mal die Pforten geöffnet. Damit geht in der Kreisstadt nicht nur ein Stück Geschichte verloren, es stellt auch die wohl älteste Apotheke im Kreis ihre Dienste ein.