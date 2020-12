Alsdorf

Mit einem „Überraschungskonzert“ sollte am vergangenen Wochenende eigentlich die Reihe der Biergartenkonzerte im Garten von Haus Hellertal in Alsdorf zu Ende gehen. Doch aufgrund des im Vorfeld nicht zu erwartenden enormen Zuspruchs der Besucher hat sich Wirt Willi Himmrich entschlossen, eine Zugabe zu geben. Die Reihe wird im September mit drei weiteren Veranstaltungen fortgesetzt: 4. September D. King's Club Ban), 11. September Jo Jo Weber und Band sowie 18. September The Peteles. Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten: 02741/27.447.