Impfzentrum Wissen legt los: Am heutigen Donnerstag werden die ersten 66 geimpft

Kreis Altenkirchen

Die Corona-Situation im Kreis Altenkirchen ist am heutigen Donnerstag von einer großen Portion Hoffnung geprägt. Zum einen nimmt das fürs AK-Land eingerichtete Impfzentrum in Wissen (Platz des Wissener Jahrmarktes) seinen Betrieb auf. Zum anderen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, laut Landesuntersuchungsamt an Sieg und Wied auf 39,6 gesunken. Damit ist der Kreis Altenkirchen der einzige der 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz, der die Grenzmarke von 50 (hier beginnt die Warnstufe „rot“) aktuell unterschreitet. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 107,4 – in den Nachbarkreisen Westerwald (126,3) und Neuwied (98,5) ist die Situation deutlich angespannter als im AK-Land.