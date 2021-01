Kreis Altenkirchen

In dieser Woche ging es los mit den Impfungen von Senioren und Mitarbeitern im Pflege- und Gesundheitssektor. Die RZ hat mit zwei Heimen im Kreis gesprochen. Zum einen mit der Villa Moritz in Kirchen, die am Mittwoch bei den ersten im AK-Land war, deren Bewohner geimpft wurden, und zum anderen mit dem DRK-Seniorenzentrum in Altenkirchen, das sich gerade auf die anstehenden Impfungen vorbereitet.