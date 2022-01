Etwa 130 Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Montagabend – fast ausschließlich ohne Masken und trotz Dauerregens und ungemütlichen Temperaturen um die 3 Grad – in Altenkirchen auf ihre Positionen aufmerksam gemacht. Der unter dem Motto „Für eine freie Impfentscheidung – Gegen Spaltung und Hetze – Erhalt demokratischer Grundrechte“ angemeldete Demonstrationszug war die erste Versammlung dieser Art in der Kreisstadt.