„Impfen im Advent“: VG Altenkirchen-Flammersfeld und Getränke Müller starten Impf-Aktion

Bei der Kampagne werden ausschließlich Booster-Impfungen angeboten. Die Impf-Aktion soll am 11. und 12. Dezember, von 9 bis 16 Uhr, im Festzelt bei Getränke Müller in der Hauptstrasse 2 in Oberwambach stattfinden. Anmeldungen sind vorab bei der VG Altenkirchen-Flammersfeld notwendig unter unter 02681/85-326.

„Nach der Impfung gibt es Bratwurst, Pommes sowie Kaffee und Kuchen“, heißt es in einer Ankündigung bei Facebook.

Ein ausführlicher Bericht folgt.