„Hast Du irgendwas gespürt, ich nicht“, lacht Dieter Lubczyk, Rettungsassistent beim DRK nach der Spritze. David Wellnitz (13) antwortet kurz und trocken: „Nö“. Der Jugendliche aus Wehbach sitzt im Impfbus und ist einer der vielen Impfwilligen, die sich am Freitag in Betzdorf gegen Corona haben impfen lassen. An der Stadthalle machte von 8 bis 18 Uhr eines dieser rollenden Impfzentren Station.