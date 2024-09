Plus Neitersen

Immer das Miteinander im Blick: Neitersener Horst Klein verabschiedet sich nach Jahrzehnten aus der Politik

i Abschied aus der Kommunalpolitik: Horst Klein lenkte 25 Jahre als Ortsbürgermeister von Neitersen die Geschicke des Ortes. Er engagierte sich zudem 40 Jahre lang im Gemeinderat. Foto: Annika Stock

Horst Klein sagt nach 40 Jahren kommunalpolitischer Arbeit im Ortsgemeinderat und nach 25 Jahren als Ortsbürgermeister in Neitersen Adieu. Der nun 73-Jährige berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung darüber, was ihn in die Politik geführt hat, über bedeutene Projekte im Ort und wie sich das politische Klima geändert hat.