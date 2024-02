Im kalten Westerwald: Experte gibt Tipps für die eigenen Tomaten

Ganz schön frisch ist es an diesem Morgen Ende Februar. In der Nacht hat es gestürmt, der Himmel ist grau, die Wiesen sind matschig – Frühling geht anders. In der Wohnküche von Manfred Durben stehen die Zeichen jedoch deutlich auf Saisonstart. Während der Ofen in der Ecke gemütlich vor sich hinbullert, bereitet der überregional bekannte Tomatenexperte das Equipment für seine heutige Tätigkeit vor.