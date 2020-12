Im Einklang mit der Natur: Stadtrat Daaden ebnet Waldgruppe der Kita den Weg

Daaden

Spielen im Einklang mit der Natur: Das bedeutet auch schon mal, sein „Geschäft“ unterwegs im Wald erledigen zu müssen. Kein Problem für die Mädchen und Jungen der kommunalen Kindertagesstätte „Alte Bahnhofsschule“ in Daaden. Sie haben schon den Umgang mit dem Klappspaten gelernt, teilt Kita-Leiterin Brita Comisel den amüsierten Mitgliedern des Stadtrates mit. „Das war jetzt die detaillierte Erklärung“, stellt Architekt Sascha Starosta fest. Er erläutert dem Gremium anschließend, wie die biologische Toilettenanlage funktioniert, die in die Schutzhütte der geplanten Waldgruppe der Kita eingebaut werden wird. CDU-Fraktionssprecher Martin Haubrich hatte sich danach erkundigt. Die Kinder der Waldgruppe müssten somit nicht in jedem Fall ihr „Geschäft“ direkt in der Natur verrichten. Doch alles soll „so natürlich wie möglich“ ablaufen, betont Brita Comisel