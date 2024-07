Im August wird in Gebhardshain gefeiert: Nadine Schmidt ist neue Schützenkönigin

Anzeige

Am ersten Augustwochenende findet das diesjährige Schützenfest der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft Gebhardshain und die Kirmes „De Oos“ in Gebhardshain statt. Bereits vor Kurzem wurde in einem spannenden Wettkampf, mit 29 teilnehmenden Schützen, der diesjährige Schützenkönig ermittelt. Mit dem 370. Schuss wurde der vom Brudermeister Günter Pauli gefertigte Aar „von der Stange geschossen“. Neue designierte Schützenkönigin ist somit Nadine Schmidt aus Gebhardshain. An ihrer Seite steht ihr Ehemann, Prinzgemahl Oliver Schmidt. Die Krönung erfolgt am Schützenfestsamstag um 20.30 Uhr durch Pfarrer Reuschenbach im großen Festzelt.

Zuvor wurden die Nachwuchsmajestäten ermittelt: Jungschützenkönigin ist Leni Hüsch, Schülerprinz Joel Brenner, Bambiniprinz Paul Brück. Auch das Insignienschießen fand unter reger Beteiligung statt. Die Insignien gingen an: Andre Brück (Zepter), Ingrid Weber (Krone und rechter Flügel), Elke Simmat (linker Flügel), und an den noch amtierenden Schützenkönig Bruno Seibert ging der Reichsapfel.

Als Gäste konnte Günter Pauli auch die Bruderschaften aus Mudersbach und Friesenhagen begrüßen. Daneben besuchten zwei frisch gebackene Europameister im Bogenschießen (Seniorenklasse) die Schützenbruderschaft. Gaby und Dieter Glöckner von der Bogensport-Abteilung der Bruderschaft hatte sich zum wiederholten Male beide den Titel geholt. Diesmal im österreichischen Bad Kleinkirchheim. red