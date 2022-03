Kurz vor seinem 82. Geburtstag verstarb am vergangenen Freitag der Wissener Pfarrer Kurt Hoberg. Der Seelsorger, der am 25. März 1940 in Streitholz geboren wurde und in seinem Heimatort aufwuchs, wurde nach Eintritt und Wirken in der Ordensgemeinschaft des heiligen Franz von Sales am 9. Juni 1973 zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er zwei Tage später in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen.