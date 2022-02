Im Alter von 100 Jahren: Pater Wim Schellekens gestorben – Beisetzung in den Niederlanden

Der Jesuitenpater Wim Schellekens ist am Mittwoch im Alter von 100 Jahren gestorben. Seine Beisetzung wird in Nijmegen in den Niederlanden stattfinden, wie die Kirchengemeinde St. Jakobus und Joseph mitteilt. Sie feiert die Exequien für Pater Wim am Sonntag, 20. Februar, um 10.30 Uhr in der Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Jakobus.

Pater Schellekens wurde am 15. September 1921 in den Niederlanden geboren, ist dort aufgewachsen und zum Priester geweiht worden. 1965 kam er nach Deutschland. Nach Jahren seelsorglicher Arbeit unter anderem in Saarlouis, Koblenz und Alsdorf kam er 1988 als Krankenhausseelsorger und Gemeindemitarbeiter nach Altenkirchen. „Seitdem haben ihn Unzählige in unserem Seelsorgebereich als einen fortschrittlichen, humorvollen und stets den Menschen zugewandten Priester erlebt“, so die Kirchengemeinde. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Pater Wim Schellekens im Theodor-Fliedner-Haus. Dort betreute bis 2021 den Bibelkreis. Immer der Ökumene gegenüber aufgeschlossen, sei es für ihn kein Problem, sich in dem evangelischen Haus sehr schnell heimisch zu fühlen, heißt es in der Pressemitteilung.