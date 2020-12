Betzdorf

Weder mit Kontaktverboten, noch mit Umzäunungen hatten offenbar die jungen Leute etwas am Hut, die sich am Montagabend offenbar verbotenerweise auf der Tennisanlage in Bruche aufhielten. Im Zuge der Ermittlungen konnten zudem Anzeichen für den Konsum von Drogen festgestellt werden.