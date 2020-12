Altenkirchen

Sperrmüll am Rand eines Wirtschaftsweges zwischen Oberölfen und Wölmersen, Müllablagerungen zwischen Altkleider- und Glascontainern in Leuzbach und sogar Schlachtabfälle am Verbindungsweg von Dieperzen nach Obererbach: Vor und während der Weihnachtstage wurden zahlreiche illegale Müllablagerungen rund um die Kreisstadt gefunden (die RZ berichtete). Es ist leider keine Seltenheit, dass sich Menschen im AK-Land auf diese Art und Weise einfach ihres Abfalls entledigen.