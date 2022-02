Die derzeit größte Baumaßnahme im Kreis Altenkirchen nimmt deutliche Formen an: Nachdem im Juli mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Erweiterungsarbeiten an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Horhausen begannen, stehen schon jetzt fast zwei komplette Rohbauten, die der Schulgemeinschaft im nächsten Jahr viel mehr Platz zum Lernen bieten.