Dirk Weckbecker von der Firma Pretzer aus Koblenz drückt es in seinem Richtspruch in Vertretung von Polier Christian Reifferscheid poetisch aus. „Die Eisenbieger, Maurer, Betonleut haben keine Mühe gescheut. Sie haben gemauert, bewehrt, geschalt und betoniert und sich vor keiner Arbeit geniert“, lobt er beim Richtfest für die Erweiterungsbauten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Horhausen am Dienstagnachmittag die Arbeit der Handwerker.