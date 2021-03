IGS Hamm: Zeugnisse belohnen die 55 Absolventen

Im kleinen Kreis und doch sehr feierlich konnten an der IGS Hamm die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife an die diesjährigen Abiturienten übergeben werden. Obwohl die Zeugnisübergabe ohne Eltern und Freunde stattfinden musste, gelang es, der Entlassfeier einen würdigen und angemessenen Rahmen zu verleihen. In drei Veranstaltungen richteten die Schulleiterin Andrea Brambach-Becker, ihre Stellvertreterin Diana Nentwig und die jeweilige Kursleitung für jeden Stammkurs des Jahrgangs in der festlich geschmückten Hammer Dreifachturnhalle eine eigene Feierstunde aus. Andrea Brambach-Becker begrüßte alle aufs Herzlichste und erinnerte zu Beginn auch an den Abiturjahrgang 2020 und bedauerte, dass vor einem Jahr aufgrund der plötzlich um sich greifenden Pandemiesituation und unsicheren Lage nichts Vergleichbares möglich war. Deshalb freute sie sich umso mehr, dass die diesjährige Zeugnisübergabe unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen feierlicher begangen werden konnte. Die Schulleiterin gratulierte den Abiturienten freudig zum Abschluss, den sie als Chance für Weiterentwicklung und Veränderung bezeichnete. Sie wünschte den jungen Leuten alles Gute für die Zukunft. Brambach-Becker bedankte sich bei allen Absolventen, die den Weg bis zum Abitur auf sich nahmen, beim Kollegium für die gute Begleitung und bei den Eltern für das jahrelang entgegengebrachte Vertrauen.